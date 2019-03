Quadrilha do chocolate é presa em São Paulo

A Polícia Militar prendeu Tatiele Rodrigues de Souza, de 23 anos, Patrícia Dias Tristão, de 44, e Tatiana Simone Araújo, de 31 por furto nesta sexta-feira (16). Outras duas acusadas conseguiram escapar.

As mulheres foram perseguidas e detidas pela PM ocupando um Corsa próximo ao Viaduto Tutoia, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Assalto em shopping de Itaquera: imagens das câmeras devem identificar criminosos

Risco de rompimento de barragem faz defesa civil retirar famílias de casa em Rio Preto

Com elas havia quase R$ 6 mil em chocolate, tudo furtado minutos antes do Pão de Açúcar localizado na Avenida Santo Amaro, no Brooklin Paulista, também na zona sul.

O grupo, segundo a polícia, vinha agindo há bastante tempo e se divida dentro dos estabelecimentos.

Parte escondia o material furtado em sacolas, deixando o local sem passar pelos caixas; e parte seguia até o caixa com produtos baratos e saía sem levar nada após utilizar cartões danificados, que indicavam problemas ao serem passados pelas máquinas.

A tática era utilizada para tirar a atenção dos funcionários, mas dessa vez não deu certo e a PM foi acionada.