O domingo do paulistano não deve ser muito diferente do sábado, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia.

A previsão é de um dia nublado durante todo o período da manhã, mas com pancadas de chuvas à tarde e também no período da noite.

A temperatura máxima sobe um pouco e deve ficar na casa dos 29º C. A mínima, 20ºC.