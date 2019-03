Suspeito de ter planejado massacre de Suzano presta depoimento e é liberado

O adolescente apontado pela Polícia Civil como suspeito de participar do planejamento do ataque a tiros na Escola Estadual Prof. Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo, foi liberado no Fórum da cidade.

O jovem, de 17 anos, prestou depoimento nesta sexta-feira (15) às autoridades. Para o promotor Rafael Ribeiro do Val, não há elementos suficientes para pedir a internação provisória do garoto.

Apesar de não ter protagonizado o crime no local, o suspeito teria ajudado a planejar o ataque, inclusive com a compra das armas utilizadas.