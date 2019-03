Segurança é baleado no Shopping Metrô Itaquera, em SP

Um segurança do shopping Metrô Itaquera, na Zona Leste, é baleado durante uma tentativa de assalto nesta sexta-feira.

LEIA MAIS:

Menor disse à polícia que queria ter participado do massacre de Suzano

Corinthians lança sua criptomoeda, a timaocoin

Previsão do Tempo: São Paulo tem fim de semana com momentos de sol e chuva

Três bandidos abordaram o vigilante, roubaram a arma dele e dispararam contra o homem.

Eles conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

Os agentes fazem buscas neste momento para tentar localizar os criminosos.

NOTA OFICIAL DO SHOPPIN METRÔ ITAQUERA

O Shopping Metrô Itaquera confirma a tentativa de assalto a um dos seguranças terceirizados do empreendimento na área do estacionamento descoberto do shopping. O estabelecimento informa ainda que prestou todo atendimento de primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital mais próximo, vindo posteriormente a falecer. O shopping transmite sua solidariedade aos familiares do prestador de serviço e reitera que segue dando todo o suporte necessário aos entes da vítima. O Itaquera reitera que colabora com as autoridades locais e que funciona normalmente.