Previsão do Tempo: São Paulo tem fim de semana com momentos de sol e chuva

Após uma semana de clima errático, o fim de semana promete ser mais calmo na capital paulista. Veja a seguir como serão sábado e domingo de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia.

LEIA MAIS:

Após detenção por porte de drogas, MC Guimê dá ‘salve’ aos fãs no Instagram e divulga show

Menor disse à polícia que queria ter participado do massacre de Suzano

Sábado

No sábado, 16 de março, o dia será nublado, com temperaturas amenas. A máxima fica em torno de 26º – o Climatempo sugere uma mais baixa, com 24º.

A mínima fica em 19º. Pode haver chuva esparsa durante tarde e noite, e o dia inteiro é marcado por bastante umidade, com mínima em 70%.

Domingo

A temperatura máxima no domingo fica em 27º, e a mínima, em 18º. O dia terá sol, porém a umidade continua alta e a probabilidade de chuva também.

Principalmente à noite, há chance de pancadas de chuva pela capital.