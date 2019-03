Número de mortos pelo temporal em São Paulo sobe para 26

Sobe para 26 o número de mortes por causa das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de São Paulo desde o início do ano. O levantamento é da Band News FM.

Na última quinta-feira (14), após três dias de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de Cristiane Curintima, de 39 anos. Ela foi arrastada após entrar no córrego Itaquera-Mirim, no Jardim Lajeado, na zona leste de São Paulo, para salvar um cachorro levado pela enxurrada que se formou com o temporal.

Leia mais:

Afetados pela chuva em São Paulo terão desconto na conta de água

Chuva coloca zona sul e Marginal Pinheiros em estado de alerta

O corpo foi localizado nas comportas no Parque Ecológico do Tietê. Ontem, quase toda a capital paulista foi colocada em estado de atenção por causa da forte chuva, mas não houve feridos.

Na passagem de domingo (10) para segunda-feira (11) várias regiões de São Paulo sofreram com o temporal, como foi o caso do ABC paulista. Os resquícios dos alagamentos ainda pode ser observado em diversos locais.