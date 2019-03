Netflix reajusta valor da assinatura no Brasil

A Netflix vai reajustar os preços dos três planos oferecidos no país em até 21,10%. Com a mudança, o valor do plano mais básico, que dá direito a ver os filmes e séries do serviço em uma única tela e sem qualidade HD, passa de R$ 19,90 para R$ 21,90, alta de 10,05%.

O plano com duas telas simultâneas e qualidade HD sobe 17,92%, de R$ 27,90 para R$ 32,90. Já a opção mais cara, com até quatro telas simultâneas e Ultra HD, sofreu o maior aumento, de 21,10%, indo de R$ 37,90 para R$ 45,90, de acordo com a empresa.

A última vez que o preço da assinatura da Netflix aumentou no Brasil foi em 2017. Também houve ajuste de valores em 2013 e 2015.

Nos Estados Unidos, os preços já tinham sido elevados em janeiro deste ano, entre 13% e 18%. Lá, o plano mais popular aumentou de US$ 10,99 para US$ 12,99 por mês. METRO