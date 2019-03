Metro Jornal decide não veicular vídeos do ataque na Nova Zelândia

O Metro Jornal decidiu não veicular os vídeos que circulam na Internet sobre os atentados às mesquitas na Nova Zelândia, que deixaram 49 mortos e 20 feridos

Os vídeos foram gravados pelo próprio terrorista e mostra imagens cruéis do assassinato das pessoas.

A intenção do terrorista com essa gravação é gerar virais e ganhar notoriedade nas redes. Em nossa avaliação, publicá-los seria colaborar com esse intento.