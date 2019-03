Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O concurso 1952 da Lotomania está com o prêmio acumulado e vai pagar nesta sexta-feira (dia 15) ao acertador das 20 dezenas R$ 2,5 milhões, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta sexta-feira são:

08, 09, 18, 21, 27

31, 33, 34, 42, 43

45, 59, 66, 70, 72

75, 80, 84, 90, 94

Ninguém acertou as dezenas do prêmio principal no sorteio anterior, mas 2 apostadores fizeram 19 pontos e ganharam R$ 113.916,25 cada um.

Clique aqui e confira os números da Lotomania do sorteio anterior.