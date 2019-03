Depois de forte incêndio, prédio no Brás vai ser demolido

O prédio que sofreu um incêndio na região do Brás, no centro de São Paulo, vai ser demolido. A ação na estrutura, que está completamente comprometida, deve acontecer dentro do prazo de duas semanas.

Antes disso, será feita a perícia e mais uma vistoria no local. Até lá, a rua Oriente, local onde ocorreu o incidente, deve ser continuar fechada entre as ruas Monsenhor Andrade e Rodrigues dos Santos.

Leia mais:

Número de mortos pelo temporal em São Paulo sobe para 26

Carreta com carga tomba na Régis Bittencourt e congestiona rodovia em São Paulo

Apesar de ter sido um grande incêndio, ninguém ficou ferido.