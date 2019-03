INCÊNDIO: Loja de armas explode em Ribeirão Preto

Um incêndio aconteceu nesta sexta-feira (15) em uma loja de artigos de caça e pesca na avenida Caramuru, em Ribeirão Preto (SP), devido a uma explosão. Os bombeiros já iniciaram o processo de resfriamento da estrutura e estão no local para conter as chamas.

Segundo a EPTV, não se sabe ao certo qual foi a causa do incidente, porém a suspeita é de que tenha sido pela munição alojada no subsolo. Este setor da empresa era um estande de tiro, enquanto no andar superior ficava a área comercial.

Leia mais:

Depois de forte incêndio, prédio no Brás vai ser demolido

Número de mortos pelo temporal em São Paulo sobe para 26

De acordo com a Band News FM, o Corpo de Bombeiros afirmou que duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por ambulâncias particulares.