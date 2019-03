Carreta com carga tomba na Régis Bittencourt e congestiona rodovia em São Paulo

A rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada no pedágio do quilômetro 370, sentido de São Paulo, na Serra do Cafezal. A interdição foi feita para retirada de carreta tombada no quilômetro 363.

De acordo com a concessionária, houve queda de carga de madeira no local. Os veículos retidos, entre os quilômetros 370 e 363, fluem apenas pelo acostamento.

Quem segue na direção de Curitiba encontra a faixa da esquerda bloqueada no quilômetro 363. Ainda não há informações de vítimas.