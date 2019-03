Cão é esquecido em hospital e passa uma semana esperando dono que faleceu

Na Argentina, um cão Labrador está há mais de uma semana deitado em frente a um hospital, aguardando seu dono – sem entender que ele faleceu.

De nome Toto, o cachorro tem seis anos e está do lado de fora do Pablo Soria Hospital, na cidade de San Salvador de Jujuy.

Argentinos se comoveram com a história de Toto / Reprodução/Twitter

O Labrador foi levado por parentes de seu dono para se despedir, já no leito de morte. No entanto, ele foi esquecido pelos mesmos parentes no hospital, e agora ele permanece na porta esperando seu tutor.

De acordo com a imprensa argentina, Toto tem se comportado bem e sido bastante amigável, recebendo carinho de pessoas que passam pelo local.

Uma grupo local de proteção animal já está procurando um novo dono para Toto. Segundo uma de seus membros, Fatima Rodriguez, quem adotar Toto deve ter uma casa fechada e ficar de olho no cãozinho, pois há risco de que ele volte ao hospital para procurar o dono.

Toto já foi levado ao veterinário, e precisará de cirurgia em uma de suas patas. Ele também será castrado.