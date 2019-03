Afetados pela chuva em São Paulo terão desconto na conta de água

As famílias que moram nos bairros da Grande São Paulo mais afetados pelas enchentes dos últimos dias terão descontos na conta de água. As fortes chuvas entre o domingo e a segunda-feira provocaram 13 mortes e danos em milhares de imóveis.

O governo do estado anunciou ontem que os moradores da capital e do ABC que elevaram o consumo de água para fazer a limpeza de suas casas por conta dos alagamentos não pagarão a fatura cheia do mês, mas um valor que corresponda a média do gasto dos últimos seis meses.

A medida é válida apenas nas cidades atendidas pela Sabesp. Para ter acesso ao benefício, o morador deve procurar a partir de hoje uma agência da companhia ou do Poupatempo com o atestado fornecido pela Defesa Civil (de que a área foi afetada) e uma conta de água.

Os moradores também poderão solicitar a isenção do pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) no ano que vem.

O anúncio foi feito ontem pelo governador João Doria (PSDB), após mais uma reunião com os prefeitos da capital e do ABC, que desta vez contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

Doria também anunciou que estas mesmas famílias poderão sacar parte do FGTS (fundo de garantia). Para isso, a Defesa Civil de cada município deverá preencher cadastro do ministério de Desenvolvimento Regional com os endereços afetados. Após a liberação dos recursos, o morador poderá sacar o benefício na data determinada pela Caixa Econômica mediante a apresentação de comprovante de residência. O benefício será autorizado em razão da situação de emergência da região.