Aos 9 anos, Vinícius ensina matemática aplicada e física no próprio canal do YouTube

O que você fazia aos 9 anos de idade? Vinícius Schvartz, dono do Canal da Ciência, ensina sobre a órbita dos planetas, buracos negros e leis da física no YouTube.

O canal de Vinícius cresceu rapidamente, passando de pouco mais de 50 inscritos em 9 de março para mais de 25 mil nesta quinta-feira, 14. Nele, ele fornece explicações entusiasmadas sobre diversos assuntos da física, auxiliado por suas próprias anotações em uma pequena lousa.

Em entrevista ao jornal Extra, ele explica que consegue seu próprio conhecimento através de outros canais do YouTube, e também livros didáticos. Sua obra favorita é "O Universo numa Casca de Noz", de Stephen Hawking, um de seus ídolos.

Nesta quinta-feira, o Dia do Pi – relação numérica entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência, de valor aproximado de 3,14 – ele publicou uma homenagem ao próprio Hawking, físico teórico britânico, e ao alemão Albert Einstein, outra inspiração.

O canal do estudante saiu do ar na segunda-feira (11), por "violar as condições do YouTube" (erro ainda não explicado pela plataforma), mas rapidamente foi recuperado, com uma perda considerável de seguidores que, felizmente, já foram recuperados.

Quer conferir o canal de Vinícius? Clique no link