Sete feridos do massacre de Suzano seguem em tratamento

O governo de São Paulo atualizou o estado de saúde dos feridos no ataque a tiros na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo.

O massacre aconteceu na última quarta-feira (13) e deixou 10 mortos, incluindo os dois criminosos. Sete pessoas ainda estão feridas, sendo que uma está em estado grave.

Veja a nota completa da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo:

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo enviou, ainda ontem (13), dois psiquiatras e um psicólogo para dar apoio no atendimento às famílias e demais envolvidos na ocorrência, atuando em conjunto com a equipe do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) de Suzano. Os profissionais estaduais de Saúde Mental, com equipes municipais, trabalharão conjuntamente na assistência psicológica nos próximos dias. A pasta está em contato permanente com a Prefeitura para auxiliar a cidade em qualquer necessidade.

A Secretaria também mobilizou médicos do GRAU (Grupo de Resgate), que atuaram ao lado dos Bombeiros e do Grupamento Aéreo (Águia), fortalecendo o trabalho do Resgate no atendimento pré-hospitalar às vítimas. Sete feridos estão sendo assistidos por equipes especializadas de hospitais estaduais – HCFMUSP e hospitais Luzia de Pinho Melo e Geral de Itaquaquecetuba.

Estados de saúde dos feridos levados a hospitais estaduais:

1. Adna Isabella Bezerra de Paula, 16 anos, transferida do PSM Suzano para o HC/FMUSP – estável, na UTI.

2. Anderson Carrilho de Brito, 15 anos, transferido do PSM Suzano para o HC/FMUSP – grave, na UTI.

3. Jenifer da Silva Cavalcante – HC Luzia de Pinho Melo, estável, na UTI.

4. Leonardo Martinez Santos – socorrido ao HC Luzia de Pinho Melo – estável; passará por cirurgia.

5. Leonardo Vinícius Santa Rosa, 20 anos, estava na Santa Casa de Suzano e foi transferido para o HC/FMUSP, estável, no PS.

6. Letícia de Melo Nunes, (Hospital Santa Maria – transferida para Hospital Geral de Itaquaquecetuba) – estável e sob acompanhamento especializado de cirurgia geral.

7. Murillo Gomes Louro Benites, 15 anos – socorrido ao HC/FMUSP pelo Águia, estável, na enfermaria.