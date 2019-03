Massacre de Suzano: policia descobre terceiro envolvido no ataque

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, responsável pela investigação do massacre realizado nesta quarta-feira na Escola Estadual Raul Brasil, de Suzano, há um terceiro envolvido no planejamento do ataque, que já foi identificado e ouvido pela polícia. Seu nome não foi divulgado, mas foi informado que ele tem 17 anos e que já foi pedida sua prisão.

O delegado afirmou que o terceiro envolvido não compareceu ao ataque, como havia sido planejado. Na delegacia, ele revelou que o ataque em Suzano foi inspirado no massacre de Columbine, nos EUA, onde 12 estudantes foram assassinados. "Eles queriam causar uma repercussão maior do que a de Columbine, queriam ser reconhecidos."

A polícia ainda investiga onde a arma foi adquirida. "A besta era um adorno, nem chegou a ser utilizada", disse Fontes

Cinco estudantes e duas funcionárias da escola foram mortas no ataque realizado pelos jovens Guilherme Taucci Monteiro, 17 anos, e Luis Henrique de Castro, 25. Vários outros ficaram feridos.

O ataque, segundo a investigação, começou a ser planejado há um ano e meio. A polícia apurou que em novembro de 2018 eles começaram a comprar equipamentos para realizar a chacina. O delegado detalhou que a besta, o arco e flecha, o machado e as roupas táticas foram adquiridos pelo site Mercado Livre, plataforma que permite vendas diretas entre comerciantes e consumidores.

A investigação corre em segredo de Justiça.