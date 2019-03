Estudante esfaqueia colega de classe no Rio

Um aluno de 15 anos foi esfaqueado por outro estudante dentro de uma escola, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu no Ciep, Centro Integrado de Educação Pública, Brigadeiro Sergio Carvalho, no início da tarde desta quinta-feira.

Outros dois alunos ficaram feridos, porém, segundo o Corpo de Bombeiros, não foram ferimentos por faca. As aulas foram suspensas

Uma briga pode ter sido o motivo da agressão, mas a polícia ainda investiga o caso.

O agressor tem 16 anos e já está detido. .