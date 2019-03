Doria promete piscinão no ABC

O governador João Doria (PSDB) prometeu ontem viabilizar as obras do piscinão Jaboticabal – estimado em R$ 400 milhões e com capacidade para armazenar até 900 mil metros cúbicos.

A construção do reservatório na divisa entre a capital, São Bernardo e São Caetano é apontada como fundamental para evitar as enchentes na via Anchieta e nos bairros que estão no limite entre as cidades.

Apesar de discutido entre o estado e as prefeituras desde a década passada, o projeto nunca evolui. Um dos entraves são as desapropriações. Segundo Doria, o estado vai assumir agora a responsabilidade pela emissão da Declaração de Utilidade Pública.

A Prefeitura de São Paulo decretou ontem situação de emergência nos bairros afetados pelas chuvas: Ipiranga, Cambuci, Vila Prudente e Vila Carioca. Nestas áreas, os moradores poderão sacar parte do fundo de garantia e pedir isenção do IPTU.