Congonhas terá novas regras de fluxo de carros

A Prefeitura de São Paulo vai iniciar a partir desta sexta-feira projeto-piloto para reorganizar o fluxo de veículos no aeroporto de Congonhas, na zona sul.

A ideia é separar os pontos de embarque e desembarque para táxis, carros de passeio e carros por aplicativos. A portaria com as novas regras foi publicada ontem no Diário Oficial.

De acordo com o texto, no piso superior, onde estão as áreas de check-in das companhias, somente táxis poderão fazer o embarque e o desembarque de passageiros.

Já os carros de passeio e por aplicativos só poderão usar o piso superior para o desembarque. O embarque nestes veículos só será permitido no piso inferior.

A Secretaria de Mobilidade e Transportes da prefeitura disse que as mudanças serão realizadas para “tornar mais organizado o embarque e desembarque de passageiros, melhorar o fluxo de veículos nas vias de acesso ao aeroporto e as condições de trânsito na região”.

“Com a mudança, o número de vagas oficiais para estacionamento de táxis em Congonhas vai aumentar das atuais 50 para 96. Táxis acessíveis também terão um ponto mais próximo à área de embarque, nos arredores do Portão 1, assim como os táxis híbridos, menos poluentes.”