Cadeira de rodas enrosca em escada rolante no metrô e causa tumulto entre passageiros

Uma cadeira de rodas presa a uma esteira rolante gerou pânico e um princípio de tumulto no Metrô. A situação ocorreu nesta quinta-feira (14) às 7h06 na transferência da estação Paulista, na Linha 4-Amarela, com a Consolação, na Verde.

Segundo informações do Metrô, um passageiro cadeirante utilizava a esteira, mas a cadeira de rodas enroscou e houve um barulho parecido com tiro. Os demais usuários se assustaram e uma pessoa teria gritado “tiro”, o que causou pânico e muita correria no local.

De acordo com a ViaQuatro, 11 pessoas tiveram ferimentos leves e nove foram atendidas com crise nervosa.