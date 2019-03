Bolsonaro afirma querer 'avançar mais' após corte de 21 mil cargos públicos

O presidente Jair Bolsonaro disse que acredita que o governo pode "avançar mais" na extinção de cargos no Poder Executivo federal. Durante transmissão ao vivo no Facebook, na noite desta quinta-feira, 14, Bolsonaro lembrou que editou esta semana um decreto que extingue 21 mil cargos, funções de confiança e gratificações no Poder Executivo federal, o que deve gerar uma economia anual de R$ 194,9 milhões, segundo cálculos do governo.

O ato foi publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira. "Isso era um compromisso nosso por ocasião de campanha e acredito até que a gente possa avançar um pouco mais nessa questão, mostrando que dá para fazer economia", afirmou.