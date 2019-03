Aluno ameaça reproduzir ataque ocorrido em Suzano e polícia é acionada em Manaus

Estudantes do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no centro de Manaus, são liberados após um princípio de pânico que começou quando um aluno compartilhou o vídeo da tragédia na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, interior de São Paulo.

Ele teria dito que a mesma coisa poderia ocorrer no colégio. A polícia chegou a ser acionada e está no local.

Leia mais::

Após massacre em escola, Prefeitura de Suzano decreta luto de três dias e suspensão das aulas

Famílias das vítimas do ataque em Suzano vão ser indenizadas

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação do Estado, o aluno ameaçou colegas e professores. Ele não teve o nome divulgado e está na delegacia.