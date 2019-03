Vazamento de óleo na rodovia Mogi-Bertioga deixa vítima presa em ferragens

A rodovia Mogi-Bertioga no sentido do litoral, no trecho de serra, está totalmenete bloqueada no km 82 por conta de um caminhão que tombou. Uma operação pare e siga foi implantada no local.

O DER também informa que houve vazamento de óleo na pista. Apesar disso, não há detalhes sobre o que o veículo transportava.

Leia mais:

Após alagamento, buracos bloqueiam trechos da avenida do Estado

Acidente bloqueia pista local da Radial Leste no sentido centro

Por conta do incidente, uma vítima ficou presa nas ferragens. Ela já foi retirada, mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Não há previsão de liberação da via e o trânsito é lento nos dois sentidos.