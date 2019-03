Tiroteio em Suzano é repercutido na imprensa mundial

O tiroteio que matou 10 pessoas em uma escola estadual de Suzano, na Grande São Paulo, foi pauta para diversos veículos da imprensa por todo o globo. Nesta quarta-feira (13), grandes jornais e agências deram a notícia do ataque, aplicando diferentes enfoques para interpretar o ocorrido.

A BBC World News trouxe detalhes sobre o tiroteio, incluindo um depoimento de uma professora da Escola Raul Brasil inicialmente publicado por O Estado de S. Paulo. O site também trouxe conexões com outras matérias, como um artigo intitulado "Por que há tantos homicídios no Brasil?".

Enquanto isso, a Bloomberg contextualizou o evento num cenário pós-flexibilização da posse de armas, após decreto assinado por Jair Bolsonaro. O jornal afirma que a tragédia reacende o debate sobre armas de fogo, seu porte e posse.

O jornal The Guardian também deu a notícia, com uma nota que menciona, inclusive, a baixa frequência de incidentes como este no Brasil – mais comuns em países como os Estados Unidos.

Outros nomes como The Independent, The Sun, The Telegraph, CBS e RT também publicaram sobre o assunto.