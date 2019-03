Ruas continuaram alagadas por 48h em São Bernardo

As ruas dos bairros Rudge Ramos e da Vila Vivaldi, em São Bernardo, permaneceram alagadas nesta terça-feira, mesmo após 48 horas do fim das chuvas. As vias alcançaram 2 metros de altura de água após a tempestade entre domingo e segunda-feira.

O sistema de drenagem no não foi suficiente para fazer com que o todo volume deixasse as ruas e a prefeitura precisou usar bombas para retirar o excedente do piscinão Vila Helena. A casa de máquinas do equipamento foi invadida pela enchente e parou de funcionar.

A região tem outros cinco reservatórios construídos nos últimos cinco anos, mas nenhum deles suportou o volume. De acordo com a prefeitura, os focos de alagamento foram todos eliminados por volta das 20h de ontem.

Muitos moradores do bairro ficaram ilhados em suas residências por conta dos alagamentos. Rosana Santiago, 51 anos, contou que a água começou a baixar por volta das 6h de segunda-feira, mas só ontem pela manhã ela conseguiu sair da casa.

“Na hora que aconteceu, a gente foi para cima de casa. A minha irmã mandou mantimentos por um rapaz que estava passando de barco aqui”, afirmou Rosana.