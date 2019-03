Quina: veja os números sorteados nesta quarta-feira

A Quina vai pagar um prêmio acumulado em R$ 2,2 milhões aos apostadores que acertarem as cinco dezenas no sorteio desta quarta-feira (dia 13), segundo os cálculos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira são:

01, 15, 29, 34, 49

Ninguém acertou as 5 dezenas do prêmio principal no sorteio anterior, mas 68 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa um prêmio de R$ 5.942,87 cada um.

Clique aqui e confira o resultado do sorteio anterior.