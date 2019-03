Polícia divulga nome e idades dos atiradores de escola em Suzano

A Polícia Militar de São Paulo divulgou na tarde desta quarta-feira (13 de março), os nomes e idades dos atiradores responsáveis pela tragédia da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo.

Guilherme Talci Monteiro, 17 anos, e Luis Henrique de Castro, 25, teriam invadido a escola na manhã desta quarta-feira, armados e encapuzados, e disparado contra funcionários e alunos. Até a publicação desta nota, eles haviam matado oito pessoas e ferido outras 10. Após efetuar os disparos, os dois cometeram suicídio.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias após a tragédia.

Leia o comunicado da Secretaria da Segurança Pública sobre o caso:

A Secretaria da Segurança Pública informa que um homem de 25 anos e um adolescente de 17 anos, armados e encapuzados, invadiram a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, e efetuaram disparos contra alunos e funcionários.

Apuração preliminar aponta que os dois atiradores teriam cometido suicídio no local.

Até o momento, foram registradas 10 mortes e 10 feridos.

O Governador João Doria, os secretários da Segurança Pública e Educação e os dirigentes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica acompanharam no local o trabalho de resgate e atendimento aos feridos.

O governador decretou luto oficial de três dias no Estado. Representantes do governo e das polícias voltarão a falar com a imprensa às 14h.