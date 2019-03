Personalidades, políticos e artistas lamentam tragédia em escola de Suzano

Várias personalidades já se manifestaram nas redes sociais sobre o massacre que aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira (13). Dois atiradores invadiram um colégio na região e assassinaram ao menos oito pessoas e depois se suicidaram.

Dentre as pessoas que lamentaram o ocorrido estão políticos e artistas. A PM (Polícia Militar) segue com a investigação sobre o caso, que aconteceu na escola estadual Professor Raul Brasil, na rua Otávio Miguel da Silva.

Das vítimas confirmadas até agora, seis eram alunos e duas eram funcionárias. De acordo com comandante da Polícia Militar, Marcelo Salles, a área foi isolado para a identificação de um possível material explosivo no colégio. Além disso, há também a investigação da possibilidade dos suspeitos serem ex-alunos.

Veja algumas manifestações sobre o caso:

Artistas

Maisa Silva

Meus sentimentos a todas as famílias das vítimas em Suzano. Muito chocada com esse crime. Que Deus conforte todos eles. 💔😰

Políticos

Fernando Haddad (PT)

Ciro Gomes (PDT)

Marina Silva (Sustentabilidade)

É difícil conter as lágrimas diante do trágico ataque a tiros numa escola em Suzano, que causou a morte de alunos e uma funcionária. Este é um retrato perverso de uma crise maior em que a vida perde seu valor. Que Deus sustente as famílias e a todos nós nesse momento de dor.

João Amoêdo (Novo)

Manuela D'Ávila (PCdoB)

Guilherme Boulos (Psol)

Alexandre Padilha (PT)

Wilson Witzel (PSC)

Com profunda tristeza recebi a notícia das mortes em escola de Suzano/SP. Falei com governador João Doria, que está no local, para registrar a solidariedade de todo o povo do RJ com os familiares das vítimas.

— Wilson Witzel (@wilsonwitzel) March 13, 2019