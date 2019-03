MP pede restrição do tráfego em pontes em risco em São Paulo

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) ingressou ontem com a ação civil, com pedido liminar, para que a Prefeitura de São Paulo impeça ou restrinja o tráfego nos viadutos e pontes que possam trazer insegurança para a população. O governo municipal informou que ainda não foi notificado.

De acordo com a promotoria de Habitação e Urbanismo, devem ser bloqueados os viadutos e pontes “já inspecionados pelo município, em relação aos quais foi constatada situação de grave risco”. Segundo informações do portal UOL, a lista reúne 11 pontes e três viadutos (veja ao lado).

A Prefeitura de São Paulo tem feito avaliações técnicas nos viadutos e pontes da cidade desde novembro do ano passado, quando parte de um viaduto cedeu na marginal Pinheiros e precisou ser interditado. A estrutura está sendo recuperada e tem previsão para ser reaberta no próximo dia 18.

Em janeiro, foi a vez de uma ponte ligando a marginal Tietê à rodovia Presidente Dutra também ser fechada após a detecção de problemas em uma viga de sustentação. Ainda não há prazo para a reabertura para o tráfego.

ENDEREÇOS

Elevados que devem ser bloqueados:

• 11 Pontes.

Bandeiras

Tatuapé

Presidente Dutra

Freguesia do Ó

Cruzeiro do Sul

Casa Verde

Presidente Jânio Quadros

Cidade Universitária

Cidade Jardim

Eusébio Matoso

Gazeta do Ipiranga.

• 3 viadutos.

Grande São Paulo

Miguel Mofarrej

Gal. Olímpio da Silveira.