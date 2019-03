Major Olímpio defende que tragédia de Suzano seria 'minimizada' se professores estivessem armados

Após o massacre que aconteceu na escola de Suzano nesta quarta-feira (13), o senador Major Olímpio (PSL) se manifestou sobre o caso e defendeu que caso os funcionários do colégio estivessem armados a tragédia seria menor.

Em discurso na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Olímpio ressalta que "se um cidadão dentro da escola estivesse com uma arma regularizada poderia ter minimizado o tamanho da tragédia". Ele ainda afirma que este é o momento de "chorar pelos mortos", mas também "discutir a legislação".

A investigação sobre o tiroteio no colégio continua, inclusive com a apuração do número de mortos e feridos. A identidade dos suspeitos já foi confirmada, sendo um menor de idade e outro maior. Um deles também era ex-aluno.