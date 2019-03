Ford confirma fechamento de fábrica no ABC

A Ford manteve a decisão de fechar a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) após reunião com representantes Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na sede da montadora, em Dearborn, nos EUA.

Em assembleia realizada ontem nos portões da fábrica, os trabalhadores foram informados do resultado do encontro. Segundo o sindicato, a multinacional deixou bem claro que não vai investir mais na planta em São Bernardo e confirmou que já tem três interessados em comprar a unidade do ABC.

Volks também anuncia cortes no mundo

A Volkswagen disse ontem que vai cortar empregos a fim de acelerar o lançamento de carros elétricos e reverter queda em margens de lucro. A empresa alemã não informou quantas demissões pretende fazer e nem em que locais elas deverão ocorrer. Ford e GM também anunciaram cortes de empregos em busca de melhores resultados financeiros.