Faculdade de Medicina do ABC suspende aulas após temporal destruir centro cirúrgico

As aulas da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) estão suspensas depois do forte temporal que atingiu a Grande São Paulo no começo da semana. O alagamento que atingiu o imóvel chegou a um metro, destruiu o centro cirúrgico, salas de aula e áreas comuns do prédio principal.

O reitor da faculdade, David Uip, estima prejuízo de pelo menos R$ 10 milhões com o estrago. O ex-secretário estadual de Saúde vai solicitar auxílio às prefeituras do ABC para a recuperação da estrutura. Enquanto isso, estudantes se voluntariaram para auxiliar os funcionários na limpeza do local.

As aulas serão retomadas nesta quinta-feira, em salas improvisadas em locais que não foram afetados, como os anfiteatros. Veja fotos: