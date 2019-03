Desabamento de prédio escolar na Nigéria deixou ao menos quatro mortos; 100 crianças podem estar soterradas

Ao menos quatro pessoas foram mortas e por volta de 100 crianças podem ainda estar soterradas após o desabamento de um prédio, onde funcionava uma escola primária e um jardim de infância. O desmoronamento ocorreu na capital comercial da Nigéria, Lagos.

LEIA MAIS:

Utilizado como escola, prédio de três andares desmorona na Nigéria

O governador do estado de Lagos disse, nesta quarta-feira (13), que ocorreram mortes, mas os números oficiais ainda não foram revelados. "Nós resgatamos em torno de 25 pessoas, algumas já mortas", disse Akinwunmi Ambode.

O incidente ocorreu próximo a um mercado popular, o Itafaji, por volta das 10 horas no horário local. A chefe da Agência de Administração de Emergências do Estado (SEMA) afirmou que dúzias de crianças estavam presas dentro do prédio. Adesina Tiamiyu também supervisiona a operação de resgate.

Até o momento, a equipe de resgate conseguiu retirar 40 pessoas vivas dos escombros, algumas com ferimentos graves. No entanto, Tiamiyu afirmou que foram descobertos "mais de quatro corpos", sem oferecer um número exato.

3 storey building collapses at Itafaji, Lagos Island. Efforts are in progress to rescue victims still trapped in the rubble. #TheGoodGuys pic.twitter.com/uaUe41ao4K — Rapid Response Squad (@rrslagos767) March 13, 2019

Habitantes da área afirmaram que o número de alunos da escola é em torno de 100. Ela funcionava no terceiro andar do prédio, que também abrigava escritórios, lojas e unidades residenciais. \

Mochilas, brinquedos e roupas foram encontradas entre a pilha de escombros, que foi vasculhada pelos próprios moradores enquanto esperavam resgates.

Lagos, uma das cidades de crescimento mais acelerado do continente, tem problemas com a construção de edifícios dentro das permissões e normas oficiais do Estado. Colapsos de construções na Nigéria ocorrem com frequência – para alguns, devido à baixa fiscalização dos regulamentos e do uso de materiais de construção de baixa qualidade.