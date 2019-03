Câmeras registram momento de ataque em escola de Suzano

As câmeras de segurança internas da escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, flagraram o momento em que dois homens atiram nas pessoas e correm para o pátio do colégio. Cinco crianças e duas professoras morreram no local.

Veja o vídeo:

