Após alagamento, buracos bloqueiam trechos da avenida do Estado

Uma faixa da esquerda da avenida do Estado na direção da marginal do Tietê, pouco antes da praça Alberto Lion, no bairro do Cambuci foi interditada nesta quarta-feira (13). A pista começou a ceder na última terça (12), um dia depois do alagamento que tomou o trecho da via.

Além disso, ouvintes da Rádio Trânsito informaram outro caso de falha no asfalto, mas dessa vez na avenida Dr. Francisco Mesquita, na zona leste de São Paulo. Um buraco bloqueia parcialmente a via na altura do Central Plaza Shopping, sentido Tietê.

Na direção do ABC, um buraco também abriu na avenida dos Estados com a avenida da Paz.