Acidente bloqueia pista local da Radial Leste no sentido centro

A pista local da Radial Leste está totalmente bloqueada no sentido do centro, na altura do acesso ao viaduto Bresser, na manhã desta quarta-feira (13).

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), houve uma colisão entre carro e moto no local. Ainda não há informações sobre o estado das vítimas.

A interdição gera desvio das linhas de ônibus que passam pelo local. Sendo assim, os motoristas são obrigados acessar a pista principal da Radial Leste. O trânsito na região é carregado desde a estação Carrão do Metrô.

Veja também:

Tiroteio em frente à loja e agência bancária assusta moradores do Rio Pequeno

Presos por suspeita na morte de Marielle serão transferidos para presídios nesta quarta