Com nova derrota de Theresa May no Parlamento, Brexit ainda não tem acordo

O Parlamento britânico rejeitou novamente nesta terça-feira, 12, por 391 votos contra e 242 a favor, o plano do Brexit defendido pela primeira-ministra Theresa May. Na primeira vez em que o acordo foi votado, em janeiro, May foi derrotada por 432 a 202. Após dois meses de negociação, a premiê conseguiu convencer apenas 41 parlamentares a apoiá-la.

A votação ocorre depois de a primeira-ministra Theresa May ter viajado a Estrasburgo, na França, para negociar com líderes europeus, no último de uma série de esforços feitos pela política para obter concessões da União Europeia e tentar tornar o acordo negociado por Londres e Bruxelas aceitável para os deputados britânicos.

Com a decisão, uma nova votação deverá ser realizada na quarta-feira, 13, para definir se haverá Brexit sem acordo ou se o Reino Unido buscará uma postergação do processo de saída da União Europeia.