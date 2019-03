São Paulo vai decretar emergência para moradores atingidos por chuva sacarem FGTS

O prefeito de São Paulo vai decretar situação de emergência na cidade para que moradores de ruas atingidas pelos alagamentos possam sacar o dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Bruno Covas (PSDB) reassumiu o cargo nesta terça-feira (12), após antecipar o fim de uma licença não remunerada do cargo.

O tucano disse que estava em Berlim na segunda (11), mas não revelou quais eram os compromissos pessoais na Europa. Ao menos 12 pessoas morreram na Grande São Paulo em decorrência de um forte temporal na região no início da semana – uma das vítimas foi no Ipiranga.

Litoral norte em atenção

A Defesa Civil de São Paulo prevê mais chuva forte no Estado na próxima quinta-feira. Em entrevista à Rádio BandNews FM, o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Walter Nyakas Júnior, avalia que a situação ainda é preocupante no litoral norte.

Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela são as cidades mais afetadas pelas tempestades desde o fim de semana. A Defesa Civil alerta para que a população não enfrente alagamentos e também fique atenta ao aparecimento de rachaduras e à inclinação de muros.