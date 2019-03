Loja de móveis em Rondônia promove 'jogo de resistência' entre clientes para ganhar colchão

Uma loja de móveis e eletrodomésticos de Rondônia (GO) inovou para sua inauguração na manhã de segunda-feira (11). Valendo um colchão de cama box de casal, 20 clientes competiram entre si para ver quem ficava mais tempo sentado em cima do próprio colchão.

Teve até um "paredão", inspirado no sistema de eliminação do Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo. Os clientes que restaram tiveram que decidir entre si uma pessoa para ser "eliminada" da competição – mas, numa virada de jogo surpreendente, o participante na verdade ganhou o direito de sair do colchão por um minuto para ir ao banheiro e se hidratar.

Bob Kelvin, o "eliminado", voltou para a competição ainda mais forte, e acabou vencendo o BBB Rondônia, como foi chamada a peripécia. Ele criou perfis "oficiais" do Twitter e Instagram, onde se descreve como "vencedor do 1º BBB Rondônia", e acumula mais de mil seguidores.

O evento ocorreu na Móveis Collumbos, e teve transmissão ao vivo por horas para todo o Brasil. Os participantes ficaram 13 horas sem poder comer, ir ao banheiro, beber água ou dormir.

Além da torcida que assistia toda a competição do lado de fora da loja, internautas acompanharam tudo pelo Twitter e Facebook, onde torciam por seus favoritos e criavam memes com toda a situação.

No Facebook, as lives acumularam centenas de milhares de visualizações, a mais assistida com 456 mil.