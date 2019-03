Procurador abre inquérito contra Guaidó por blecaute

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, fiel ao regime de Nicolás Maduro, abriu um inquérito contra o autoproclamado presidente Juan Guaidó por suposta responsabilidade no blecaute que atinge o país desde a última quinta-feira (7).

Segundo Saab, um indício da participação de Guaidó na "sabotagem elétrica" seria uma mensagem postada no Twitter logo após o início do apagão, na qual o líder da oposição dizia que a luz voltaria somente com "o fim da usurpação".

O inquérito se junta a outro já aberto contra o autoproclamado presidente por supostas irregularidades financeiras. O procurador-geral também disse que Guaidó violou as medidas cautelares que impediam sua saída da Venezuela, ao entrar clandestinamente na Colômbia.

De acordo com o Ministério das Comunicações da Venezuela, o fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido "em quase todo o território nacional".

Em resposta ao inquérito, o Departamento de Estado dos EUA disse nesta terça-feira (12) que reagirá "imediatamente" caso Guaidó seja preso. "Todas as opções estão na mesa", ameaçou a Casa Branca.