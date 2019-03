Moradores cobram prefeitura sobre buracos em São Paulo: 'Cadê o prefeito?'

Os buracos em São Paulo estão testando a paciência das pessoas. Enquanto não são consertados, cones são colocados no lugar, o que tem feito as pessoas se questionarem sobre as ações da prefeitura sobre o caso.

É o caso dos moradores da rua Arcádia Paulistana, que fica ao lado do Parque do Carmo. "Cadê o prefeito", eles escreveram em uma faixa e penduraram no cone colocado pela Prefeitura de São Paulo dentro da cratera.

Reprodução/Rádio Bandeirantes

A avenida do Estado também sofre do mesmo problema. O taxista Orlando reclamou de um buraco que já está fazendo aniversário e não aparece ninguém pra arrumar.

Na avenida Álvaro Ramos, pouco antes do radar do cemitério da Quarta Parada, sentido Radial Leste há um buraco que impede a passagem dos carros pela única faixa da via. Um cone foi colocado dentro da cratera pela Subprefeitura da Mooca há alguns dias.

Um ouvinte que mora na rua Felipe Bonani, no Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo também revela a indignação com as crateras na frente da casa dele. "A cada dia o buraco cresce mais. Daqui a pouco não vou conseguir sair com o carro da garagem”.

Além das avenidas e ruas da cidade, as estradas também têm sofrido com as crateras. O asfalto da rodovia Régis Bittencourt põe à prova os amortecedores dos carros. O alerta foi feito pelo ouvinte Edson, que mora em Itapecerica da Serra.