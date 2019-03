Manifestantes em São Caetano do Sul protestam para retirada do lixo nas ruas

Os moradores do bairro Fundação, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, protestam nesta terça-feira (12) para pedir a limpeza das ruas. Após o temporal do último domingo (10), a lama e o lixo ainda tomam conta das vias.

O grupo que realiza a manifestação ateou fogo em pneus e restos de madeira, montando uma barricada. A Guarda Civil Municipal acompanha o ato.

A tempestade que ocorreu na passagem de domingo para segunda deixou 12 mortos, além de criar diversos pontos de alagamento. Alguns locais ainda estão inundados, como é o caso de ruas no próprio ABC.