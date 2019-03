Gol suspende voos com tipo de avião que já caiu duas vezes

A Gol Linhas Aéreas suspendeu no final da tarde de segunda-feira (11) os voos das sete aeronaves modelo Boeing 737 Max 8 de sua frota. A aérea é a única brasileira que tem aviões desse modelo, voando para EUA, América do Sul e Caribe. Além da Gol, o modelo é encontrado em companhias de todos os continentes.

Mesmo não tendo recebido uma orientação da Boeing para interromper as operações com o modelo, a empresa brasileira decidiu adotar uma medida classificada como preventiva. As aeronaves 737 Max 8 da Gol já realizaram mais de 5 mil voos e ficarão em solo por tempo indeterminado.

Veja também:

São Paulo vai decretar emergência para moradores atingidos por chuva sacarem FGTS

Estados Unidos anuncia retirada de funcionários de embaixada da Venezuela

Em nota, a Gol informou que os clientes com viagens previstas nas aeronaves 737 Max 8 seriam reacomodados em voos da empresa ou de outras aéreas, como a Delta Air Lines.

A Gol seguiu o caminho de outras aéreas pelo mundo. Autoridades da China, da Etiópia e da Indonésia ordenaram ontem que as companhias locais suspendam as operações com esse tipo de avião.

Em entrevista à BandNews FM, o presidente do Fórum Brasileiro para Desenvolvimento da Aviação Civil, Décio Corrêa, e o especialista em segurança de voo José Luiz Magalhães avaliam que ainda não existem informações concretas sobre as causas dos acidentes na Etiópia, agora, e na Indonésia, há cinco meses. Procurada pela BandNews FM, a Boeing Brasil disse que acompanha as investigações.