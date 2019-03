Estação da Luz fica superlotada nesta terça; escadas rolantes foram desligadas

A estação da Luz, com plataformas das linhas 7-Rubi, 11-Coral e 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), encarou momentos de superlotação na manhã desta terça-feira (12).

Ouvintes da Rádio Trânsito relataram que as plataformas e corredores de transferência estavam completamente cheios, e reclamaram que as escadas rolantes no local não estavam funcionando.

De acordo com a CPTM, porém, não há registros de problemas no local e a superlotação é resultado do aumento de usuários que buscaram alternativas após problemas na linha 10-Turquesa, que não operou por boa parte da segunda-feira (11) após um temporal alagar os trilhos. Desde a noite de ontem, porém, a operação foi retomada com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

Sobre as escadas rolantes, a companhia informou que desligou os equipamentos para evitar acidentes, devido ao excesso de pessoas.

Veja vídeo de ouvinte da Rádio Trânsito FM: