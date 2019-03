Demétrius, cantor da Jovem Guarda, morre aos 76 em SP

O cantor carioca Demétrio Zahra Neto, que fez sucesso nacional durante a Jovem Guarda, faleceu na segunda-feira (11) em São Paulo. Ele tinha 76 anos.

Demétrio se destacou no cenário musical com uma regravação de "Não Presto, mas Te Amo", de Roberto Carlos. Seu maior sucesso foi a canção "No Ritmo da Chuva". Ele é considerado por alguns um dos precursores do rock brasileiro.

De acordo com a família, Demétrio sofreu uma parada cardíaca no Hospital São Paulo. Seu velório foi marcado para as 18h desta terça-feira (12), no cemitério Gethsêmani, na Zona Sul de SP.

Ele deixa quatro filhos. Nicolau, de 54 anos, disse ao G1 que seu pai era "simples, generoso, carinhoso, e excelente pai, marido e amigo".

O enterro do cantor será às 9h desta quarta-feira (13).