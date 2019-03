Colisão entre ônibus escolar e carro deixa dois mortos e 16 crianças feridas

Duas pessoas morreram e 16 crianças ficaram feridas após um acidente envolvendo um ônibus escolar e um carro de passeio na DF-251, no Distrito Federal. Segundo os bombeiros, uma colisão frontal fez com que as vítimas que estavam no carro morressem na hora.

A estrada contava com uma faixa para cada pista e, na altura do acidente, proibia a ultrapassagem pela mão contrária. Dois helicópteros, além de caminhonetes, ambulâncias e um caminhão dos bombeiros atenderam a ocorrência.

A via foi interditada para perícia. Não há confirmação do que teria causado o acidente, mas se sabe que o choque foi frontal, o que indicaria que um dos motoristas estaria na pista contrária no momento da colisão.

As crianças foram levadas a quatro hospitais da região, e ainda não há informações sobre seus estados de saúde.