Chuva provoca novo estado de alerta para alagamento em São Paulo

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) decretou na tarde desta terça-feira novo estado de alerta para alagamento na subprefeitura do Tremembé e da Casa Verde em virtude das chuvas.

Há risco de transbordamento do Córrego Paciência, na avenida Edu Chaves, altura do número 532, e do Córrego Mandaqui, na Av. Caetano Alvares com a Rua Zilda.

Há também alerta para alagamento nas zonas norte, centro, oeste e Marginal Tietê.

