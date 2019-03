Após decreto de calamidade pública, São Bernardo segue com zonas de inundação

Moradores de São Bernardo do Campo, no ABC, ainda sofrem os reflexos do forte temporal de domingo (10). A rua Ida Leone Cleto, em Rudge Ramos, segue inundada.

Segundo comerciantes, a água atingiu um metro de altura após as chuvas. Na manhã desta terça-feira (12), a enchente contiua a alcançar a altura dos joelhos.

Alguns caminhões-pipa estão espalhados pelo bairro. Na última segunda-feira (11), a Prefeitura de São Bernardo do Campo decretou estado de calamidade pública.

A administração municipal espera receber auxílio do governo federal para se recuperar.