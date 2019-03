A forte chuva que caiu em São Paulo na madrugada desta segunda-feira deixou várias regiões de São Paulo e do ABC alagadas. Dezenas de casas e carros foram invadidos pelas águas. No vídeo abaixo, um fusca é expulso da garagem e cai na piscina quando um muro de contenção de chuva rompe com a força da água. Veja:

Veja outros locais que ficaram alagados com as chuvas na cidade: